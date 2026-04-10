Affari Tuoi, Jovanotti e Morandi sfidano il Dottore? Scoppia la bufera: "Mi vergogno"

Stasera, venerdì 10 aprile, va in onda su Rai1 una puntata speciale di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino. Due grandi nomi della musica italiana saranno i concorrenti d’eccezione: Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi.Si tratta di una serata benefica in cui i due artisti giocano al celebre gioco dei pacchi. Al momento restano in gioco tre pacchi blu e tre pacchi rossi, tra i quali figurano ancora i premi più ricchi: 50.000 e 75.000 euro. L’obiettivo è far salire il montepremi a favore di una causa solidale.La notizia ha suscitato grande curiosità tra il pubblico, ma anche diverse reazioni negative su X. Molti utenti si sono mostrati sorpresi e perplessi: "Che c... ci fanno Gianni Morandi e Jovanotti ad Affari Tuoi", "è un’allucinazione?", "mi vergognooo".

Qualcuno ha commentato con ironia o delusione, definendo la scelta bizzarra o fuori luogo per due icone della musica italiana.Nonostante le critiche, la puntata promette emozioni, risate e colpi di scena, con i due cantanti impegnati in prima persona nel gioco. L’ospitata arriva anche per promuovere i rispettivi tour e il nuovo singolo “Monghidoro” scritto da Jovanotti per Morandi.Una serata all’insegna dello spettacolo leggero e della beneficenza, che divide però l’opinione del web tra chi la vede come un colpo di teatro e chi la considera un accostamento improbabile