Affari Tuoi, l'accusa vergognosa a Giorgia: "Perché non ha detto che lavoro fa"

Oggi, sabato 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Emilia Romagna. Lui si chiama Paolo, viene dalla provincia di Ravenna e nella vita è un commerciale che vende ricambi di auto.

La nuova concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si chiama Giorgia, viene da Pescara, ha 27 anni e ha deciso di partecipare insieme a sua zia. Lei si chiama Alessandra, ha 47 anni, viene da Pescara. Le due hanno giocato con il pacco numero 12.