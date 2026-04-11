Affari Tuoi, l'accusa vergognosa a Giorgia: "Perché non ha detto che lavoro fa"

Oggi, sabato 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Emilia Romagna. Lui si chiama Paolo, viene dalla provincia di Ravenna e nella vita è un commerciale che vende ricambi di auto.
La nuova concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Abruzzo. Si chiama Giorgia, viene da Pescara, ha 27 anni e ha deciso di partecipare insieme a sua zia. Lei si chiama Alessandra, ha 47 anni, viene da Pescara. Le due hanno giocato con il pacco numero 12.
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Intanto tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Ma i concorrenti che assistono alle puntate dei colleghi, non sanno ormai com’è il dottore? Se ti offre il cambio, non hai molto", "Sarà una delle assistenti sociali che rubano i bambini, la cara Giorgia non ha detto che lavoro fa, ma io me lo ricordo. Devi perdere stasera, vergogna!", "L'assistente sociale guadagna già abbastanza con i poveri bambini, non dovrebbe vincere", "Sarà che mi lascio condizionare dai film ma le gemelle mi inquietano".