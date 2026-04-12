Affari Tuoi, il fragoroso "suicidio" di Giorgia: "Ci siamo...", finisce in disgrazia

Tra momenti di spettacolo e nuove chiamate, il percorso si sviluppa tra alti e bassi: Giorgia respinge anche la proposta di cambio e continua a giocare, ma il colpo più duro arriva con l’uscita dei 300.000 euro. L’offerta successiva scende a 14.000 euro, ancora una volta rifiutata. La concorrente punta in alto , convinta di poter arrivare fino ai 75.000 euro.

Al centro della partita c’è Giorgia, 27 anni, arrivata da Pescara insieme alla zia Alessandra. L’avvio è subito complicato: escono rapidamente i pacchi più pesanti, da 200.000, 100.000 e 50.000 euro, facendo calare il gelo in studio. Qualche segnale positivo arriva con l’eliminazione di cifre più contenute, ma la tensione resta alta. La prima offerta del Dottore, pari a 28.000 euro, viene rifiutata senza esitazioni.

Quando dal tabellone spariscono anche i 75.000 euro, il gioco cambia radicalmente. L’offerta crolla a 5.000 euro e Giorgia decide di strappare l’assegno, scegliendo di andare fino in fondo. Subito dopo arriva un nuovo snodo decisivo: il Dottore propone un cambio.

"Allora ora tanto ci siamo. Il pacco numero 12 è stato il mio primo pacco e mi è rimasto impresso. Il 5 la zia stamattina ha fatto un sogno e si è svegliata con questo numero", spiega Giorgia, combattuta tra razionalità e suggestioni. Dopo essersi confrontata con la zia e gli altri concorrenti, decide di accettare lo scambio, lasciando il numero 12 per il 5.

La scelta si rivela determinante, ma in senso negativo: il pacco abbandonato conteneva solo 1 euro. "Per una volta aveva ragione Thanat", commenta Stefano De Martino, sottolineando l’ironia amara della situazione.

La vicenda ha acceso il dibattito anche fuori dallo studio. Sui social il pubblico si divide: da un lato chi critica le decisioni, considerate troppo rischiose, dall’altro chi difende Giorgia, parlando di sfortuna più che di errori. Tra i commenti spicca anche una nota ironica: "Ai prossimi pacchisti in gara consiglio di non dormire, notti insonni e occhi aperti da evitare i sogni".