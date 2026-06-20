Jovanotti, un 2025 da record: le cifre del suo tesoro milionario

Il "tesoro" di Jovanotti. Una fortuna immensa, pompata in particolar dal tour della primavera dello scorso anno nei palazzetti di tutta Italia. A snocciolare le cifre, impressionanti, è Open, in un articolo firmato da Fosca Bincher.

Dopo anni complicati, segnati prima dalla pandemia e poi dal grave incidente in bicicletta avvenuto a Santo Domingo nel 2023, Lorenzo Cherubini è tornato a macinare numeri da record. Il PalaJova Tour, dopo un'assenza dai palazzetti lunga sette anni, ha avuto un impatto enorme sui conti delle due società che fanno capo all'artista: la Soleluna srl e la Yo Company srl.

Nel complesso, le due aziende hanno registrato ricavi per 8,586 milioni di euro, contro gli 1,411 milioni dell'anno precedente. Ancora più marcata la crescita degli utili, saliti a 1,718 milioni di euro rispetto ai 173.641 euro del 2024. In forte aumento anche la liquidità disponibile, che supera quota 1,7 milioni di euro, mentre gli investimenti finanziari sono cresciuti fino a oltre 3 milioni.

A beneficiare maggiormente dell'effetto-tour è stata la Yo Company, società che si occupa delle attività di supporto agli spettacoli dal vivo. Il fatturato è balzato da 273 mila euro a 5,854 milioni, mentre l'utile netto è passato da poco più di 22 mila euro a 680.759 euro.

Ottimi risultati anche per Soleluna, che gestisce l'attività legata alle registrazioni sonore. I ricavi sono saliti da 1,137 a 2,731 milioni di euro e gli utili hanno superato il milione, attestandosi a 1.038.057 euro.

Parte delle risorse accumulate è stata destinata agli investimenti. Attraverso Yo Company, Jovanotti ha incrementato di circa 650 mila euro il portafoglio finanziario, distribuendo le somme tra fondi italiani ed esteri, con operazioni che coinvolgono gruppi come Natixis, Axa e Fideuram.