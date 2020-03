Con il coronavirus gli abusivi fanno affari d'oro

Maurizio Costanzo 05 marzo 2020 a

Ho messo da parte un po’ di titoli o titoletti in questi giorni di coronavirus. Ad esempio sulla tratta Venezia-Verona, per un colpo di tosse di un passeggero, è scattato l’allarme, qualcuno ha tirato il freno a mano e il treno si è fermato. Nel contempo, a Lecce, ha chiuso un noto ristorante cinese dopo che il Sindaco della città vi aveva (o vi avrebbe) mangiato. Poi c’è stato il Papa che ha avuto il raffreddore, dopo si è sottoposto al tampone ed è andato tutto bene. Ma non basta: gli abusivi fanno affari d’oro, infatti un bengalese è stato fermato con 159 mascherine antivirus. In Puglia, per i medici di base, arrivano novemila chiamate al giorno. Questa è la situazione.