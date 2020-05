Perché dobbiamo avere fiducia

Maurizio Costanzo 21 maggio 2020 a

Ci siamo resi conto solo in questi giorni, per ovvi motivi, di quanti bei ristoranti, di quanti bei bar abbiamo in tutte le città d’Italia. Aggiungo anche che abbiamo bravi gestori, i quali si sono adoperati per non chiudere il negozio e per ottemperare alle richieste di sicurezza. Più tranquilli i bar, meno i ristoranti ed è naturale che chi ha, ad esempio, 70 coperti e li deve ridurre della metà e un giorno fa tre clienti e un altro due, qualche perplessità è giusto che ce l’abbia. Dobbiamo, però, avere fiducia, dobbiamo credere che questa brutta stagione si concluderà al meglio e che l’esserci comportati come ci siamo comportati, alla fine ci sarà di vantaggio.

