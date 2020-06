Anche con i cambiamenti imposti dal virus in teatro può nascere un capolavoro

Maurizio Costanzo 19 giugno 2020 a

Mi fa piacere che in questi giorni abbiano riaperto i cinema e i teatri. Mi conforta pensare che attori e tecnici siano tornati in sala e, pur mantenendo tutte le necessarie distanze, stiano cercando di offrire di nuovo il teatro al pubblico. Chi può dirlo? Forse recitando a distanze sociali, con il pubblico in sala ugualmente distanziato, può nascere un capolavoro di grande successo. Per non scoraggiarsi, l’importante è non guardare mai l’Arena di Verona o le Terme di Caracalla o i grandi teatri antichi. Un tempo c’erano le mascherine, non quelle sul volto, ma le ragazze che, con una piccola torcia, accompagnavano al posto in teatro.

