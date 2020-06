Con i monopattini elettrici c'è un incidente al giorno, il bonus per qualcosa di meno pericoloso no?

Maurizio Costanzo 24 giugno 2020 a

Chi scrive aveva qualche dubbio sui monopattini elettrici. Leggo che, almeno a Roma, c’è un incidente al giorno. Potevamo proporre un bonus per qualcosa di meno pernicioso. Anche perché vedo questi cinquantenni o sessantenni austeri che fingono di essere giovani sul monopattino elettrico. Tengano presente, questi atleti di ritorno, che non ci sono le frecce e quindi può succedere di tutto quando si gira a destra o a sinistra, pur con tutte le attenzioni dovute. Quando ero ragazzino, c’erano i monopattini con le ruote a sfera, però si andava solo sui marciapiedi, ricevendo peraltro non poche sgridate. Perché non riprendere i monopattini con le ruote a sfera?

