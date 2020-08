Suicidio per amore, un saluto all'ultimo eroe romantico

05 agosto 2020 a

D’improvviso la cronaca ti induce a pensare che le storie d’amore non hanno età e non sentono il cambiamento di modalità e di comportamenti. A luglio, un ragazzo e una ragazza hanno vissuto una lite d’amore e lui, alla fine della medesima, si è buttato giù dalla terrazza del Pincio. Aveva 21 anni ed è morto. Fa impressione, quando siamo abituati a parlare di cinismo, di amore che non conosce più sofferenze, di ragazzi e ragazze che si prendono e si lasciano. No, al culmine di una lite, quel ragazzo, evidentemente disperato, si è buttato giù dalla terrazza del Pincio. Un saluto all’ultimo eroe romantico.

