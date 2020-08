10 agosto 2020 a

Comincia con oggi la settimana di Ferragosto. Saremo rincorsi dai bollini neri, dai bollini rossi, dalle code di traffico, dalla mancanza dei turisti secondo un repertorio consueto, quest’anno aggravato. Poi, dopo qualche giorno, ci sarà un temporale e si dirà: l’estate è finita. Ma non sarà vero. Quello del 2020 è invece un Ferragosto con la mascherina in quanto non dobbiamo dimenticare che il virus sta facendo le vacanze con noi, che non è andato in ferie e continua a contagiare. Vedo immagini di spiagge affollate, di bagnanti privi, appunto, di mascherine. Perché correre dei rischi quando, almeno un po’, si possono evitare?

