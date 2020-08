Coronavirus, un castigo mondiale. Raccomandiamoci al Dio Vaccino

Maurizio Costanzo 13 agosto 2020 a

a

a

Leggo che in questa settimana saranno 20 milioni nel mondo i contagiati da Covid 19 con 750mila morti. Apprendo inoltre che Antonio Banderas ha annunciato, nel giorno del suo sessantesimo compleanno, di essere affetto da Covid. Ragazzi e ragazze tornano da Nazioni vicine all’Italia con problemi. Ad Assisi, in un convento, sono stati contagiati 14 novizi e 4 frati. Più passa il tempo e più questa pandemia mi sembra un castigo. Tutte le cautele del mondo, ma raccomandiamoci anche al dio vaccino. Un’idea come un’altra: non si potrebbe impedire che ragazzi e ragazze italiani partano per alcune località all’estero e viceversa che da altre località arrivino in Italia? Una misura temporanea, per carità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.