Quest'estate non canteremo Bongusto

Nell’agosto del 1964 un bravo musicista e cantante di Campobasso, Fred Bongusto, lanciava: “Una rotonda sul mare”. Sono passati anni e quella canzone è certamente viva nella memoria di molti. Quando penseremo all’estate del 2020, purtroppo ricorderemo assembramenti, contagi, mascherine. Bongusto cantava anche: “Una settimana da raccontare”, ma noi non abbiamo voglia di raccontare questo agosto. Sì, lo ammetto, ho un grande rimpianto per quell’agosto del ’64 quando Fred Bongusto cantava: “Una rotonda sul mare”. Per me, sarà colpa degli anni che passano, ma è così.

