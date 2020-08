Ora non sono gli studenti a "marinare" la scuola, ma direttamente il governo

30 agosto 2020 a

Un tempo, molti anni fa, gli studenti “marinavano” volentieri la scuola e trascorrevano quelle ore nei parchi pubblichi, ridendo e scherzando. Oggi, dato che tutto si evolve, a marinare la scuola è lo Stato, il Governo, i Ministri chiamati a risolvere i problemi del trasporto degli alunni, del distanziamento dovuto al Covid e tutta un’altra serie di problematiche. D’altra parte, il Covid-19 non lo hanno portato ragazzi che volevano ritardare l’inizio dell’anno scolastico. Mi auguro che, pur in ritardo, le scuole partano con tutto in regola. Non credo che famiglie e studenti chiedano troppo.

