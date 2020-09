Tour de France, l'entusiasmo per l'unico assembramento consentito

04 settembre 2020 a

Sapete che è in atto una giustificata lotta agli assembramenti, perché questi ultimi possono portare ad una ulteriore diffusione del Covid-19. Quindi non si vede più un programma televisivo col pubblico, tranne quelli registrati alcuni mesi fa, oppure il pubblico è molto distanziato e non può fare e farsi del male. Seguo con grande interesse le tappe del Tour de France trasmesse dalla televisione, perché è l’unico assembramento consentito. Quando vedo il “gruppo” dei ciclisti, mi entusiasmo, perché, dappertutto, è d’obbligo il famoso metro di distanza, se non di più.

