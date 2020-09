Mauro Corona? Forse ormai è solo un uomo di disturbo

Maurizio Costanzo 28 settembre 2020 a

Da qualche tempo va in onda, su Raitre, un programma condotto da Bianca Berlinguer, che si chiama “Carta Bianca”. In quel programma è presente Mauro Corona, un uomo della montagna dal carattere non facile. Almeno così appare. Ho il sospetto che quello che era partito come un “uomo di disturbo”, ma di divertimento, sia diventato soltanto un uomo di disturbo. Non so come andranno avanti le cose, in quanto, se togli Corona, forse un po’ di ascolto si perde, ma se rimane Corona si arriva all’insulto e alla maleducazione. I programmi televisivi, checché se ne dica, sono pieni di insidie.

