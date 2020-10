Donald Trump e il coronavirus? Ognuno è padrone di se stesso

Maurizio Costanzo 07 ottobre 2020 a

a

a

Cerchiamo di spiegare a chi conosciamo che non porta la mascherina che è necessario portarla. E se quel qualcuno resiste, facciamo presente che il Presidente dello Stato più importante del mondo, Donald Trump, che faceva finta di ignorarlo, si è preso il Covid. Facciamo presente ai vigili urbani di Roma che ci sono molti luoghi di ritrovo, anche all’aperto, dove i clienti, ancorché in assembramento, non indossano la mascherina. Ognuno è padrone di se stesso, ma non è padrone di contagiare gli altri. Un giorno questa pandemia finirà ma io vorrei che fossimo in tanti a salutare il suo allontanamento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.