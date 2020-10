Il super-diffusore dominicano, strana storia-Covid: perché nessuno se ne è accorto?

16 ottobre 2020 a

Sono ormai molte le storie relative al Covid 19. Certamente clamorosa è quella riguardante un cittadino dominicano, residente a Vercelli, che, tornando in città dopo una vacanza, ha trasmesso il contagio a 126 persone, andando prima in aereo, poi in piscina e, infine, in discoteca. Pare che sul volo di ritorno in Italia ci fosse un passeggero infetto che ha cominciato col contagiare tutti. Da qui, il dominicano che ha fatto il suo. Le norme relative al Covid 19 sono molte e personalmente non ho ben compreso perché nessuno si sia accorto per tempo di questo focolaio che stava esplodendo.

