Con le nuove disposizioni del governo solo i daltonici sono avvantaggiati

08 novembre 2020 a

Come si legge nelle Disposizioni del Governo, per arginare i contagi da Covid, si viene a sapere di Regioni diversamente colorate: rosso, verde, eccetera. Si trovano avvantaggiati i daltonici, quelli cioè che per nascita non riconoscono i colori. Se, perciò, un daltonico viene fermato in zona diversa da quella di appartenenza, può sempre dire: “Mi dispiace, non so riconoscere i colori. In che colore sto adesso?”. Un modo come un altro, questo, per sdrammatizzare in una stagione difficile, che più difficile non si può. Mi raccomando, non fate i furbi e, se non siete daltonici, non bluffate.

