Verdone compie 70 anni? Anagrafe o no, aspettiamo altri film

Con due giorni di ritardo voglio fare gli auguri a Carlo Verdone per i 70 anni compiuti. Una età vissuta, come lui stesso ha detto, al meglio. Verdone, al Messaggero, ha dichiarato: “Amo la vecchiaia”. Atteggiamento saggio ma io, comunque, voglio ringraziarlo per le risate che mi ha fatto fare, per le tante divertenti situazioni raccontate nei suoi film. Caro Carlo, altri 70 anni di “Bianco Rosso e Verdone”. Quando ami un attore ti dispiace che abbia già fatto quei film che ti sono così piaciuti e puoi solo aspettare, anagrafe o no, i prossimi. Per festeggiare, farai un “Viaggio di nozze” ?

