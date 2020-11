"Vietato parlare di Covid", a Roma il bar con "caffè corretto all'ironia"

20 novembre 2020 a

In un bar di Via delle Moratelle, zona Ponte Galeria, a Roma, c’è un cartello con scritto “E’ vietato parlare di coronavirus”. Si aggiunge che si può parlare di attualità, di gossip, di cultura generale. Ci si può interrogare su chi vincerà il “Grande Fratello Vip” oppure se Mark Caltagirone esiste davvero. In maniera decisamente spiritosa, c’è scritto: “Ma alla fine, perché i trentatré trentini dovrebbero entrare a Trento trotterellando?”. Sì, questi del bar Feeling, sono veramente spiritosi. Bisognerebbe frequentare quel locale per conoscere chi è provvisto di tanta ironia. Si può dire: “Mi faccia un caffè corretto all’ironia”.

