Natale e Capodanno? Pazienza, brinderò col virus

Maurizio Costanzo 02 dicembre 2020 a

a

a

Non ho avuto mai tanti dubbi come quest’anno, all’avvicinarsi di Natale e Capodanno. La pandemia ci ha tolto ogni libertà e ha reso la vita al Presidente del Consiglio Conte e ai suoi Ministri, particolarmente difficile. Come si fa a stabilire il grado di parentela più vicina o più lontana rispetto a un familiare che viene da fuori per passare le feste con te? Ma questo potrà venire da fuori? Non sarà costretto a stare nella sua regione? Non ho mai amato far programmi per Natale o Capodanno. Ho sempre preferito vivere quello che la vita mi portava. Quest’anno avrei una gran voglia di programmare, di organizzare, di vedere gente, fare veglioni. Pazienza, brinderò col coronavirus!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.