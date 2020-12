Evviva, la corrida non diventerà Patrimonio dell'Unesco

Maurizio Costanzo 09 dicembre 2020 a

Leggo che la corrida non diventerà Patrimonio Culturale immateriale dell’Umanità nel 2021 dato che l’Unesco ne ha escluso la candidatura. Mi viene da dire: evviva! Per me la corrida non può essere patrimonio dell’Unesco dato che non c’è modo di sentire il parere dei tori i quali, per far contenti milioni di umani, si fanno conficcare delle bandierine sulla pelle. I tori peraltro, ogni tanto si prendono qualche rivincita su i toreri un po’ troppo bellimbusti. Però, evviva i tori, evviva i toreri, ma a me non piacciono le corride. Non è così. Mi piacerebbero le corride solo se un rappresentante dei tori mi consegnasse un documento dove i medesimi si dichiarano d’accordo nell’entrare nell’arena a far spettacolo.

