William Shakespeare? Perché hanno scelto lui come 2° vaccinato

Avrete certamente seguito in televisione quando, in Inghilterra, hanno fatto i due primi vaccini. Il primo ad una donna di 91 anni e il secondo ad un uomo di 81. Il singolare è che l’81enne si chiama William Shakespeare essendo nato nel paese dov’è nato l’altro William più noto. Però, evidentemente, i nomi vogliono dire qualcosa tant’è vero che lui è stato il secondo vaccinato. Se non avesse avuto un nome così altisonante, forse non sarebbe successo. Penso: “Vaccino o non vaccino, questo è il problema”. Auguri a William Shakespeare e a quanti nel mondo combattono contro il Coronavirus.

