Paolo Rossi, un grande campione (e quella bellissima frase di Trapattoni)

Maurizio Costanzo 13 dicembre 2020

Ho avuto conferma che Paolo Rossi era proprio un grande campione di calcio dal numero d’interventi in suo ricordo, su ogni mezzo di comunicazione. Ho rivisto con piacere le immagini del presidente della Repubblica Pertini sul campo, accanto ai campioni dell’82, e lo stesso Pertini in aereo che gioca a carte con Bearzot, l’allenatore e con Dino Zoff, il portiere. E’ bellissima la frase di Trapattoni: “Non è giusto: gli allenatori dovrebbero morire prima dei giocatori”. Un saluto a Pablito e un ringraziamento per le emozioni che ci ha regalato.

