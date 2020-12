Con il Covid mancano anche i candidati per fare Babbo Natale

Maurizio Costanzo 17 dicembre 2020 a

La notizia non è ancora confermata, ma si dice che ci sia una certa carenza a trovare persone disposte a fare Babbo Natale con barba bianca, slitta e renne. Ci si è interrogati sul perché sia difficile trovare persone disposte a vestire i panni di Babbo Natale. Dato che in tutta Europa c’è la preoccupazione per il Covid e dato che il medesimo si orienta principalmente sulle persone anziane, i candidati a Babbo Natale si guarderebbero bene dal correre rischi. Non è un’operazione di facile soluzione perché un Babbo Natale di 30 anni potrebbe provocare la rivolta delle renne che non trainano la slitta.

