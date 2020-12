I più giovani devono imparare ad amare gli animali

Maurizio Costanzo 30 dicembre 2020 a

Mi piace segnalare che nei primi giorni dell’anno al Bioparco di Roma, cioè allo Zoo, saranno invitati molti giovanissimi e alcuni attori, e non solo, spiegheranno loro davanti a un orso, la differenza fra quell’orso e uno di peluche. Lo stesso davanti a una giraffa e via via. Mi piace che i più giovani imparino ad amare gli animali dato che gli adulti non sempre lo fanno. Desidero aggiungere però che in un servizio di un telegiornale ho sentito una giovanissima di Milano dire : “Sono qui guardando le vetrine perché il “sentimento” di Natale sia salvo”. Che bella frase: il sentimento di Natale.

