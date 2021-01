Signor imprenditore, cerchi di non drogarsi ma soprattutto di non stuprare

21 gennaio 2021 a

Un imprenditore che è accusato di stupro di una ragazza e ha altre cinque denunce, avrebbe dichiarato: “Sto bene e non ho paura del virus”. “Cerco di evitare il contagio”. E infine, una sua affermazione: “Quando mi drogo faccio casino”. Signor imprenditore, cerchi di non drogarsi per non fare casino ma cerchi principalmente di non stuprare ragazze. Certo, si dovrà appurare tutto, ma lei non ha fretta perché, stando in cella, ha detto: “Sto bene e non ho paura del contagio”. Non dica però che uscirà presto perché fuori il contagio c’è.

