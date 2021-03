Festa delle Donne, ecco l'8 marzo che vorrei

Maurizio Costanzo 08 marzo 2021 a

È la Festa delle Donne. Auguri. Gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria hanno scelto questa data per organizzare, a mezzo social, dalle 10 alle 12.30, la diffusione del messaggio “Giù le mani dalle donne”. Possibile che devono essere gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria a ricordare i troppi femminicidi, i troppi maltrattamenti alle donne e abbiano colto giustamente l’8 marzo per far presente la gravità della cosa? Chi scrive non ne può più, ogni giorno, di leggere di femminicidi in Italia, di donne che vivono in un giustificato terrore. Per il prossimo 8 marzo, facciamola ancora più grande questa o altre manifestazioni.

