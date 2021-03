Al cuor non si comanda, ed è proprio vero

12 marzo 2021 a

Credevo di non avere più occasione di leggere una storia così bella. Ad Arezzo o da quelle parti, un uomo di 93 anni ha lasciato la moglie in quanto invaghitosi di una nuova compagna che, udite udite, ha la sua stessa età. Figli e nipoti hanno cercato di convincere il novantatreenne a non fare questa scelta ma lui non ha sentito ragioni. Un tempo si diceva: al cuor non si comanda. Ed è vero. Auguriamoci che anche il cuore del novantatreenne, con tutte queste emozioni, non faccia capricci. Pensate che bello: il novantatreenne con la sua nuova compagna si sono incontrati in un Centro Culturale. La cultura dà sempre una mano.

