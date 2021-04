Vaccino in ritardo? I sindaci vadano a prendere gli over-80 direttamente a casa

07 aprile 2021 a

a

a

Mi scuso per il ritardo, ma voglio complimentarmi con Giuseppe Papa, Sindaco di San Bassano, un paese di poco più di duemila abitanti in provincia di Cremona. Visto che era molto lento il vaccino per gli over 80, il Sindaco di San Bassano è andato in Municipio, ha aperto l’elenco degli ultra ottantenni ed è andato a prenderli a casa con due navette per farli vaccinare. Complimenti. Ma perché anche altri sindaci di piccoli o grandi centri non seguono il suo esempio e accelerano così l’indispensabile vaccinazione di tutti?

