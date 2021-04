Solitudine in pandemia, come sconfiggerla? Ci penso da una vita e non lo so

Maurizio Costanzo 26 aprile 2021 a

Leggo che, durante la pandemia, la solitudine è la sensazione più forte che si avverte nei giorni festivi. A dire il vero, non c’era bisogno della pandemia, dello star chiusi in casa con la paura del contagio per arrivare a dire questo. Da sempre, nei festivi, ci si annoia un po’ di più. Ma c’è il Covid, niente feste: dobbiamo stare distanti. Siamo una coppia: noi e la solitudine. Non mi sembra una grande scoperta. Da sempre un sentimento di solitudine, ripeto la parola, può albergare in noi in particolari momenti del giorno o della settimana. Come sconfiggerla? Ci penso da una vita e ancora non lo so.

