13 maggio 2021 a

a

a

Un’associazione senza scopo di lucro fondata a Sassari, si offre di rilevare eventuali “presenze” nelle case ed interpretarne le intenzioni. Loro sostengono che non cercano fantasmi. Ma allora chi cercano: ladri camuffati da appendiabiti? Ladri che si nascondono in un armadio come un amante in fuga? Diffido sempre da chi cerca di rilevare “presenze”. Insomma, il paranormale va assunto con cautela.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.