I francobolli Usa che parlano di caffè italiano: dobbiamo essere soddisfatti

Dobbiamo essere soddisfatti perché pare che in America una serie di nuovi francobolli parlino del caffè italiano. Leggo infatti un francobollo con scritto: ”Caffè/latte”, un altro: “L’espresso”, un altro ancora: “Caffè Moka” e, infine: “Cappuccino”. Presumo che, comunque, sempre di caffè si tratti e non vengano proposte alternative. D’altra parte, dobbiamo anche dar retta a chi c’informa. Leggo sempre che il cibo rappresenta per le donne una vera ossessione. Però, se è vero quel che ho letto, potrebbero mangiare a loro gradimento e poi prendere un caffè in Italia o in America, a loro scelta.

