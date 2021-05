La notte tra sabato e domenica si onora col sesso? Forse non più

29 maggio 2021 a

Nella notte tra il sabato e la domenica, è consuetudine, da millenni, che, chi si vuole bene, onori questo sentimento col sesso. Dicono quelli che tengono sempre la contabilità di tutto, che per colpa dell’isolamento e di varie restrizioni, quello che stiamo vivendo è un anno con poco sesso. I più danneggiati sono i single, che non possono, come suol dirsi, “darsi da fare”. Però, potrebbe anche darsi che la coppia perda il piacere di ritrovarsi, costretti come sono stati a star sempre insieme in casa. Senza mai perdersi di vista.

