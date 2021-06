Shakespeare, addio: una tragedia per lui che ne ha scritte di memorabili

02 giugno 2021 a

Innanzitutto, buona Festa della Repubblica. Adesso commento una notizia strana. Un signore di 81 anni, inglese, da un nome importante: William Shakespeare, è morto dopo lunga malattia. Ma non per Covid. Pensare che era stato lui il primo uomo a ricevere il vaccino per combattere il Covid. Si era detto che gli inglesi, con una punta di snobismo, avevano offerto la prima dose di vaccino a William Shakespeare. Oggi, ancora una volta, Shakespeare è venuto a mancare. Si potrebbe dire: una tragedia per lui che ne ha scritto di memorabili.

