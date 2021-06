Siamo un mondo che cerca sempre di guadagnare: i ricordi però non si vendono

04 giugno 2021 a

Siamo un mondo nel quale, se è possibile, mettiamo tutto all’asta, ovvero cerchiamo di guadagnare. A fine giugno, a Los Angeles, saranno messi in vendita, con un’asta, alcuni cimeli di Hollywood. Per esempio, il cappello di Indiana Jones, gli occhiali di Harry Potter, alcuni oggetti di scena del film “Guerre stellari” o anche cimeli tratti da “Batman” o “Top Gun” o, infine, “Terminator”. La casa d’asta pensa di avere un incasso totale fino a sei milioni di dollari. I ricordi, non gli oggetti, di un film, di una scena o di un attore, non potranno mai essere messi in vendita.

