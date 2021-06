06 giugno 2021 a

Alcuni scienziati avrebbero scoperto che le scimmie cambiano accento per “parlare” con altre specie di scimmie. Sarebbero, cioè, delle diverse vocalizzazioni. Io non riesco a stupirmi più di tanto, anche perché si è sempre detto che la scimmia assomiglia all’uomo e l’uomo cerca di dialogare con uomini di altre parti con alcune parole dell’idioma di questi ultimi. E, poi, si è anche detto che, dalle foche alle mucche, anche gli animali ridono. Non riesco a stupirmi che gli animali ci somiglino. Personalmente ritengo che ci somiglino in meglio.

