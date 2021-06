Pescatore finisce nella bocca della balena? Chissà cosa avrà pensato l'animale

21 giugno 2021 a

E’ passato qualche giorno, ma ancora mi stupisco a pensare alla storia di quel pescatore di aragoste americano che, come Pinocchio, è finito nella bocca di una balena. Poi il pachiderma marino ha sentito che qualcosa non andava e, come sputando una pasticca, lo ha rigettato fuori. Senza nemmeno un graffio. Quel pescatore è stato 40 secondi dentro una balena ma si tratta di una esperienza unica e irripetibile. Continuo a domandarmi: ma cosa avrà pensato la balena di quello stecchino capitato in bocca?

