L'assessore alla solitudine, perché Roma non fa altrettanto?

28 giugno 2021 a

a

a

Un piccolo Comune che si chiama Villa Del Conte in provincia di Padova ha fatto una cosa a mio parere molto bella. Innanzi tutto hanno creato l’Assessorato alla solitudine per essere più vicini agli anziani: fanno per loro la spesa, consegnano le medicine, e, cosa che mi piace moltissimo, chiacchierano con le persone sole tenendo loro compagnia. Certo, possono farlo nei piccoli centri. Ma perché un Municipio di Roma, ce ne sono decine, non può tentare la stessa strada? Sarebbe una cosa molto bella. Perché non lo fa la Raggi che già fece una cosa giusta intitolando una strada a Gabriella Ferri?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.