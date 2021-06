Come reagire alla crisi del turismo dopo la pandemia

27 giugno 2021 a

E’ bella la storia del Comune di Monterosi che recentemente per incrementare il turismo perduto a causa della pandemia, ha organizzato un’opera pittorica enorme che interagisce con delle sculture a grandezza naturale in una piazza colma anche di altre sculture. E’ accaduto a Piazza Garibaldi a Monterosi. Non entro nel merito dell’evento ma mi piace che i Comuni reagiscano con iniziative e con inventiva all’attuale crisi del turismo. Si viaggia poco, lo si sa.

