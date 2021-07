Se il nonno porta a casa dal nido la nipote sbagliata

Maurizio Costanzo 07 luglio 2021 a

È accaduto ad Arezzo dove un signore anziano, un nonno, ha prelevato dall’asilo del nido comunale una bambina di due anni che però non era sua nipote. Quando è arrivato il nonno vero, è successo l’inferno perché non c’era la nipote. Meno male che nel frattempo il nonno che aveva fatto l’errore aveva riportato la nipote non sua. Non c’è rimedio, anche perché i nonni fanno molto comodo ai padri e alle madri quando vanno a prendere a scuola i nipoti o le nipoti. Da quel che mi ricordo, questo disservizio accadeva anche nel passato ma, non essendoci i siti, non finiva sui medesimi e la cosa non aveva risonanza.

