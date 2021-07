Tradita dal marito e dalla madre, un minimo di scrupolo no?

28 luglio 2021 a

a

a

È una incredibile storia accaduta in Inghilterra. Una ragazza ha raccontato: “Ho sposato mio marito, qualche settimana dopo è andato via di casa e si è messo con mia madre. Poco dopo ho scoperto che lei era incinta”. Una storia terribile e immagino la sofferenza di questa donna, tradita dal marito e dalla madre. Sembra il racconto di una soap opera, ma purtroppo è vero. Mi chiedo solo: sia la madre di quella ragazza come il marito della medesima, un minimo di scrupolo non ce l’hanno avuto?

