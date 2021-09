Cinquantenni restii al vaccino? Usiamo l'esercito

Maurizio Costanzo 03 settembre 2021 a

Riguardo al Covid, continuo a leggere notizie che mi informano che oltre due milioni di cinquantenni, in Italia, non sono vaccinati. È vero che il vaccino non è obbligatorio. È vero che c’è una campagna in corso per convincere i più a vaccinarsi, dato che i non vaccinati stanno riempiendo le corsie d’ospedale, ma è altrettanto vero che si può usare l’esercito per andare nelle case di questi cinquantenni restii a vaccinarsi, per sapere il motivo della resistenza. Ricordiamo che, nella finale di calcio Italia-Inghilterra, a Londra, l’assembramento ha provocato una super diffusione di Covid. Insomma: vogliamo uscirne oppure no?

