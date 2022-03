L'unica lezione della guerra in Ucraina: si deve combattere solo per la pace

Maurizio Costanzo 07 marzo 2022 a

a

a

A seguire le cronache della guerra in Ucraina, ci rendiamo conto di come, alcune immagini, sono rimaste nella nostra memoria e non avremmo voluto vederle più. Penso ai profughi ammassati alla stazione, che cercano una via di salvezza. Penso a bambini aggrappati alla madre e penso ai padri che, a Kiev e altrove, combattono. Chi ha la mia età, ricorda la fine della seconda guerra mondiale e non avrebbe mai, dico mai, voluto rivedere scene simili. Eppure è così. L’uomo ha una grande facilità a dimenticare, pensa che tutto sia successo in epoche primordiali, invece sono passati solo 70 anni. Perché l’uomo si ritrova a fare la guerra, quando bisognerebbe combattere per mantenere la pace?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.