Sono informato che gli scienziati della Università della Pennsylvania hanno condotto una serie di esperimenti per dimostrare che le capacità aritmetiche dei bambini sono innate. Può essere, non lo metto in dubbio, ma evidentemente, il mio è un caso a parte. Infatti, non sono mai andato bene in matematica in tutti gli anni di scuola. Se non fossero arrivati i calcolatori, forse farei ancora i conti con le dita. E poi, chi ci garantisce che due più due fa quattro? Gli scienziati dell’università della Pennsylvania?

