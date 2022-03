Truffatore seriale dorme e mangia gratis? Nessuno ci dice come ha fatto

24 marzo 2022 a

a

a

Pensate: hanno scoperto un truffatore seriale che dorme e mangia gratis in 35 alberghi. Torna alla memoria un film dal titolo “Prova a prendermi” interpretato da Leonardo Di Caprio nei panni di un truffatore. Ma il problema è un altro, nessuno ci dice: questo qui che dormiva e mangiava gratis in trenta alberghi, come ha fatto? Non per copiarlo, ma per capire. Nella testa di ogni truffatore c’è la testa di un intelligente che ha cambiato strada.

