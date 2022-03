Isola dei famosi? Qual è il vero guadagno di molti naufraghi "vip"

Maurizio Costanzo 28 marzo 2022 a

Lunedi 21 marzo ha preso il via su Canale 5 la nuova edizione de: “L’Isola dei famosi” con sempre Ilary Blasi alla conduzione. Ci sono poi 22 naufraghi di ogni genere, da Antonio Zequila a Lory Del Santo e il fidanzato, da “I Cugini di Campagna” e Roberta Morise. Da tempo mi chiedo, ma non pretendo risposta, cosa si prova, a parte il guadagno, a fare il naufrago de “L’isola dei famosi”? A parte il fatto che per molti di loro il guadagno è anche essere chiamati famosi. Magari non gli era mai capitato nella vita.





