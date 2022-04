Il pesce d'aprile non c'è quasi più? Allora stabiliamo il mese della malinconia

01 aprile 2022 a

a

a

Abbiamo scherzato una vita con i pesci d’aprile. Quando andava al Liceo chi scrive, era un’occasione di gioco, di presa in giro, di scherzo. Oggi, sarà che abbiamo altri problemi, il pesce d’aprile non c’è quasi più. Come le maschere a fine carnevale. Siamo diventati decisamente malinconici. Quale può essere il mese da dedicare alla malinconia e che quindi si sostituisca al primo di aprile? Direi in tardo autunno. Ma non faccio nomi di mesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.