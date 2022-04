Per ricaricarvi scegliete il rosso

Maurizio Costanzo 03 aprile 2022 a

a

a

Hanno fatto una verifica su tremila donne in Italia, Germana e Stati Uniti. Hanno scoperto che indossare abiti blu elettrico, verde e giallo, combatte il malumore mentre il rosso serve per ricaricarsi. Utili per l’autostima sono anche le sciarpe e i foulard. Buono a sapersi, ci vestiremo di conseguenza. Un tempo si diceva che bastava mascherarsi e tutto passava. Adesso no, i tempi sono cambiati. Per ricaricarsi bisogna vestirsi di rosso.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.