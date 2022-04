Un cinghiale non si può adottare? È una discriminazione

24 aprile 2022 a

La lotta del Comune di Roma contro i cinghiali va avanti da anni e non arriva mai alla fine. Vogliono anche evitare che venga dato loro da mangiare visto che molti abitanti dei quartieri hanno “adottato” gli animali. Capisco tutto, mi rendo conto ma mi chiedo: perché, un cinghiale non si può adottare? A me appare come una discriminazione. Il problema è che l’uomo, il maiale lo mangia volentieri, il cinghiale un po’ meno. Il giorno in cui qualche famoso chef farà un piatto a base di cinghiale che avrà un grande successo, i medesimi finalmente, vivranno in pace.

